підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавірусу за день
19 червня 2020, пʼятниця, 12:57 12
Європа 2020-06-19T23:00:07+03:00
Українські Новини
У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавірусу за день

У Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавірусу за день

Елизавета Кесельман
Чехія, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Чехії, Пандемія коронавірусу, Нова хвиля коронавірусу
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

В Чехії після відкриття кордонів спостерігаються нові спалахи коронавірусу, а за четвер, 18 червня, зафіксували найвищий приріст захворюваності, який досяг 118 осіб з COVID-19 за добу в той час, як в Україні ця цифра сягає тисячі нових випадків. Про це передає чеське видання Aktualne з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з оприлюдненими даними, в четвер, кількість нових випадків становило 118 - це найбільший щоденний приріст з 21 квітня. З того часу, за двома винятками, приріст залишився нижче 100.

За станом на ранок п'ятниці Чехія зареєструвала 10 283 випадки інфікування, з них майже три чверті одужали. 334 людини померли у зв'язку з захворюванням.

Зараз в Чехії є 2506 осіб, інфікованих коронавірусом. Відзначається, що в країні з травня почали послаблювати карантинні правила щодо стримування коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, парламент Праги відправляють на 14-денний карантин через виявлення коронавірусу у заступника мера Петра Глубучека.

Тим часом українські заробітчани недоотримують зарплату в Чехії, через що закарпатець влаштував акцію протесту, голодувавши шість днів.

Більше новин про: Чехія Коронавірус Спалах коронавірусу Епідемія коронавірусу Коронавірус в Чехії Пандемія коронавірусу Нова хвиля коронавірусу

У Празі відправляють на карантин парламент після в...
Сербія першої в Європі проведе вибори після відмін...
Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи...
Львівська, Чернівецька і Тернопільська області гір...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
Попри дощі, в РНБО побоюються посухи в країні 22:26
Три роки в лівійській в'язниці. В Україну повернулися 14 моряків 21:48
Сербія першої в Європі проведе вибори після відміни карантину 21:46
В Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори 21:22
У МВС зафіксували 709 випадків коронавірусу 21:14
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok