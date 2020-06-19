Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища

У той час, як Кабмін затвердив нову програму діяльності уряду, Верховна Рада призначила заступника міністра енергетики та навколишнього середовища Романа Абрамовського на посаду міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

За прийняття відповідного проєкту постанови № 3586 проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У жовтні 2019 року Абрамовський був призначений заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

З липня 2012 по січень 2013 року і з грудня по лютий 2014 2015 року він був заступником директора будівельної компанії "Ріола Модуль ЛТД".

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський заявляв, що нинішній склад Кабміну буде збережено, також у травні Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Крім того, Зеленський раніше назвав Авакова сильним міністром.