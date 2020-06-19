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19 червня 2020, пʼятниця, 12:04 9
Верховна Рада і партії 2020-06-19T13:53:09+03:00
Українські Новини
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища

Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Міністр захисту навколишнього середовища, Роман Абрамовський
Абрамовський Роман. Фото Міненерго
Абрамовський Роман. Фото Міненерго

У той час, як Кабмін затвердив нову програму діяльності уряду, Верховна Рада призначила заступника міністра енергетики та навколишнього середовища Романа Абрамовського на посаду міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

За прийняття відповідного проєкту постанови № 3586 проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У жовтні 2019 року Абрамовський був призначений заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

З лютого по вересень 2015 року Абрамовський обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

З липня 2012 по січень 2013 року і з грудня по лютий 2014 2015 року він був заступником директора будівельної компанії "Ріола Модуль ЛТД".

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський заявляв, що нинішній склад Кабміну буде збережено, також у травні Кабінет Міністрів розділив Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Крім того, Зеленський раніше назвав Авакова сильним міністром.

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Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
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