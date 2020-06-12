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12 червня 2020, пʼятниця, 11:45 8
Політика 2020-06-12T13:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив нову редакцію програми діяльності уряду

Кабмін затвердив нову редакцію програми діяльності уряду

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль, Програма дій уряду
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію програми діяльності уряду. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Пропонується затвердити проект програми уряду, який ми розглядали на урядовій раді у вівторок", — сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, що вчора на деяких комітетах обговорювалася необхідність внесення правок щодо питань євроінтеграції та фінансового забезпечення.

Програма прийнята з доопрацюванням техніко-юридичних правок за кілька годин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні ця програма повинна бути вислана Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Також Зеленський раніше заявив, що Кабмін представить оновлену програму діяльності до кінця тижня.

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