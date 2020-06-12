Кабмін затвердив нову редакцію програми діяльності уряду

Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію програми діяльності уряду. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Пропонується затвердити проект програми уряду, який ми розглядали на урядовій раді у вівторок", — сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, що вчора на деяких комітетах обговорювалася необхідність внесення правок щодо питань євроінтеграції та фінансового забезпечення.

Програма прийнята з доопрацюванням техніко-юридичних правок за кілька годин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні ця програма повинна бути вислана Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

Також Зеленський раніше заявив, що Кабмін представить оновлену програму діяльності до кінця тижня.