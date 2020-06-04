Зеленський готовий заплатити штраф за вхід в кафе без маски

Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий заплатити штраф за порушення карантину після того, як відвідав кафе без маски. Про це він сказав журналістам під час візиту на Хмельниччину, передають Українські Новини.

Під час візиту до Хмельницького, Володимир Зеленський та члени його команди порушили карантинні обмеження – зайшли в кафе без захисної маски.

Після того, як журналісти запитали у президента, не виписали йому штраф, він повідомив, що готовий заплатити за порушення карантинних норм.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив", – повідомив президент.

Зі слів головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це була інспекція готовності кафе до пом'якшення карантинних норм.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти собі кави. Ресторатори і бізнес, які хочуть відкритися раніше, звернулися до нас, що вони вже готові виконувати наші норми. Ми просто зайшли перевірити. Все було дотримано, як прописано в наших нормах", – сказав він.

Водночас, Віктор Ляшко вважає, що це не було порушенням карантину.

"Ми робимо все, щоб бізнес почав працювати, і епідемічна ситуація покращилася. Тому не розглядайте це як порушення карантину, а як інспекцію того, як будуть працювати заклади вже з завтрашнього дня", – сказав він.

Раніше Українські Новини повідомляли, головний санітарний лікар України сказав, що відвідування кафе Зеленським без маски не було порушенням карантинних норм.

Під час робочого візиту в Хмельницькому, Зеленський вийшов на 8-кілометрову пробіжку.