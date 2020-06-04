підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 14:30 5
Президент 2020-06-04T20:15:05+03:00
Українські Новини
Зеленський готовий заплатити штраф за вхід в кафе без маски

Зеленський готовий заплатити штраф за вхід в кафе без маски

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, карнтин, Порушення карнтину, Зеленський в Хмельницькому
Президент Володимир Зеленський в кафе Хмельницького. Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Володимир Зеленський в кафе Хмельницького. Фото: Instagram/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив, що готовий заплатити штраф за порушення карантину після того, як відвідав кафе без маски. Про це він сказав журналістам під час візиту на Хмельниччину, передають Українські Новини.

Під час візиту до Хмельницького, Володимир Зеленський та члени його команди порушили карантинні обмеження – зайшли в кафе без захисної маски.

Після того, як журналісти запитали у президента, не виписали йому штраф, він повідомив, що готовий заплатити за порушення карантинних норм.

"Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив", – повідомив президент.

Зі слів головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це була інспекція готовності кафе до пом'якшення карантинних норм.

"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти собі кави. Ресторатори і бізнес, які хочуть відкритися раніше, звернулися до нас, що вони вже готові виконувати наші норми. Ми просто зайшли перевірити. Все було дотримано, як прописано в наших нормах", – сказав він.

Водночас, Віктор Ляшко вважає, що це не було порушенням карантину.

"Ми робимо все, щоб бізнес почав працювати, і епідемічна ситуація покращилася. Тому не розглядайте це як порушення карантину, а як інспекцію того, як будуть працювати заклади вже з завтрашнього дня", – сказав він.

Раніше Українські Новини повідомляли, головний санітарний лікар України сказав, що відвідування кафе Зеленським без маски не було порушенням карантинних норм.

Під час робочого візиту в Хмельницькому, Зеленський вийшов на 8-кілометрову пробіжку.

Більше новин про: Володимир Зеленський карнтин Порушення карнтину Зеленський в Хмельницькому

Суд відмовився штрафувати чоловіка за те, що той п...
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар зас...
"Платформа Бойка" назвала обманом обіцянки Зеленсь...
Пив каву в кав'ярні у великій компанії і ігнорував...
Власники "євроблях" будуть платити штрафи за порушення ПДР не як всі, а під час спроби виїхати за кордон
Новини
Умови асоціації з ЄС можуть переглянути, — Стефанишина 20:00
У ЗМІ пояснили, чому чесним фермерам не варто боятися детінізації АПК 19:46
Польща не планує найближчим часом відкривати кордони 19:35
Вірусолог назвав причину сплеску захворюваності на коронавірус 19:23
Виробники моторних олив просять владу прибрати з нового закону технічну помилку, яка зупинила всю галузь 19:16
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов 10:59
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану 11:26
більше новин
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok