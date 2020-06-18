Рубль трохи піднявся за добу: курс російської валюти на 18 червня

У четвер, 18 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу трохи піднявся і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер впав на 2 копійки порівняно з 17 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 18 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,92 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Раніше Українські Новини повідомляли, у середу, 17 червня, курс купівлі готівкового долара в обмінних пунктах київських банків продовжує зростати другий день поспіль і підвищився порівняно з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також зробили прогноз національної валюти до 2023 року.