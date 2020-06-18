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18 червня 2020, четвер, 14:54 7
Економіка 2020-06-18T15:46:29+03:00
Українські Новини
Рубль трохи піднявся за добу: курс російської валюти на 18 червня

Рубль трохи піднявся за добу: курс російської валюти на 18 червня

Ольга Фандорина
Курс, курс рубля, курс в обмінниках
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У четвер, 18 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу трохи піднявся і становить 3,35 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер впав на 2 копійки порівняно з 17 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 18 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,92
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Раніше Українські Новини повідомляли, у середу, 17 червня, курс купівлі готівкового долара в обмінних пунктах київських банків продовжує зростати другий день поспіль і підвищився порівняно з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Економісти розповіли про головні ризики для української економіки, а також зробили прогноз національної валюти до 2023 року.

 

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