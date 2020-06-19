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  • У Туреччині написали про коронавірус в Олени Зеленської, переплутавши її з Вірою Брежнєвою
19 червня 2020, пʼятниця, 10:48 12
ЗМІ 2020-06-19T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Туреччині написали про коронавірус в Олени Зеленської, переплутавши її з Вірою Брежнєвою

У Туреччині написали про коронавірус в Олени Зеленської, переплутавши її з Вірою Брежнєвою

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Віра Брежнєва, Олена Зеленська, Коронавірус
Турецьких видання перепутало дружину Зеленого з Вірою Брежнєвої. Скріншот: Бабель
Турецьких видання перепутало дружину Зеленого з Вірою Брежнєвої. Скріншот: Бабель

Одне з турецьких видань Нurriyet днями написало про те, що у Першої леді України Олени Зеленської виявили коронавирусную інфекцію, однак ззовні переплутали дружину Володимира Зеленського з співачкою й артисткою Вірою Брежнєвою, розмістивши спільне фото президента України і артистки зі зйомок комедійного фільму 2016 року "8 перших побачень" на головній фотографії. Про це передає Бабель.

Зазначається, що після публікації помилку виправили, замінивши "сімейний портрет" Зеленських на фото, де український президент зображений сам, однак скріншоти з попередньої фотографії вдалося закарбувати.

Скріншоти: БабельСкріншоти: Бабель

Як повідомляли Українські Новини, перед тим, як стало відомо про хворобу Олени Зеленської, Перша леді відвідала будинок для дітей з інвалідністю.

Після того, як у Зеленської виявили коронавірус, президент Володимир Зеленський теж здав тест, але він виявився негативним.

Пізніше стало відомо, що Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус. Проте, вона стверджувала, що відчуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби, перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

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