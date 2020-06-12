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12 червня 2020, пʼятниця, 17:41 63
Суспільство 2020-06-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
Хвора на коронавірус Олена Зеленська нещодавно відвідувала будинок для дітей з інвалідністю

Хвора на коронавірус Олена Зеленська нещодавно відвідувала будинок для дітей з інвалідністю

Валерия Драгомирова
Олена Зеленська. Фото: vogue.ua
Олена Зеленська. Фото: vogue.ua

В день захисту дітей, 1 червня, перша леді Олена Зеленська, яка захворіла на коронавірус, відвідувала приватний заклад соціального захисту для дітей-сиріт з інвалідністю - малий груповий будинок Happy Home.  Її діагноз підтвердили менш ніж через два тижні після візиту.

Директор малого групового будинку Happy Home Оксана Сидорчук зазначила, що будинок перебуває на карантині з самого початку епідемії, пише "КП в Україні".

Водночас коментувати сам факт захворювання Олени Зеленської на коронавірус вона не стала, зазначивши, що в самому закладі діти здорові.

Павло Тупчик, відповідальний за комунікації в будинку Happy Home, поки не знає, які заходи будуть прийняті в установі у зв'язку з виявленим у Олени Зеленської коронавірусу. Він не зміг відповісти на питання видання, чи буде проведено додаткове тестування дітей.

"Дивіться, ми так само як і ви, дізнався про це зовсім недавно. Тому поки не знаємо. Нам потрібен час на прийняття рішення. У будь-якому випадку, якісь заходи будуть прийматися - дайте нам час. Нам потрібно зрозуміти ситуацію. Ми шоковані від того, що відбувається", - сказав Павло Тупчик.

Він підтвердив, що в період епідемії Happy Home був повністю в режимі ізоляції.

"Наш малий груповий будинок відкрився восени, ми недавно почали працювати. Під час візиту Олена Зеленська перебувала в масці, ви можете вивчити фотографії. Там це видно. Все робилося за найдокладнішим протоколом служби охорони президента", - наголосив він.

За словами представника установи, в будинку постійно перебувають шість діток і кілька людей персоналу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест.

Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.

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