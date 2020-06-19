МВФ допускає наступний перегляд програми співробітництва з Україною у вересні

Після отримання Україною 12 червня першого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 2,1 млрд доларів, припускається, що у вересні пройде наступний перегляд програми співпраці агентства з країною.

Про це повідомив глава пресофісу МВФ Джеррі Райс в ході брифінгу 18 червня, передають Українські Новини.

"Ця програма тільки почалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", – сказав він.

Райс додав, що умови, які повинна виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, яка вже оприлюднена.

Як повідомляли Українські Новини, таку ж думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко, спрогнозувавши перегляд програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на липень-серпень, й назвав крайнім строком здійснення перегляду вересень.

Раніше, 9 червня, МВФ схвалив нову кредитну програму Україні з першим траншем у розмірі 2,1 млрд доларів, а повний обсяг становитиме 5 млрд доларів з терміном зберігання 18 місяців.