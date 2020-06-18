Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду

За минулу добу, 17 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 9,4%, кількість нових летальних випадків знизилася на 25,8%. Так, кількість випадків коронавірусу зросла на 829 до 34 063, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 966 порівняно з попередньою добою 16 червня, коли було втановлено одразу два антирекорди.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 18 червня в Україні 34 063 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 966 летальних, 15 477 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 829 нових випадків, одужали 504 людини, померли 23 людини.

Таким чином, 17 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 829 проти 504.

Кількість нових випадків захворювання 17 червня становила 2,5% від загальної кількості хворих на 16 червня.

Кількість активних хворих (кількість хворих без урахування видужали і померлих) на ранок 18 червня становила 17 650, що на 1,7% більше порівняно з попередньою добою.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1563 випадки;

Волинська область — 1610 випадків;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 349 випадків;

Житомирська область — 1154 випадки;

Закарпатська область — 1882 випадки;

Запорізька область — 541 випадок;

Івано-Франківська область — 1893 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4084 випадки;

Київська область — 2119 випадків;

Львівська область — 3398 випадків;

Луганська область — 68 випадків;

Миколаївська область — 323 випадки;

Одеська область — 1188 випадків;

Полтавська область — 287 випадок;

Рівненська область — 2572 випадки;

Сумська область — 236 випадків;

Тернопільська область — 1542 випадки;

Харківська область — 1707 випадків;

Херсонська область — 184 випадки;

Хмельницька область — 587 випадків;

Чернівецька область — 4135 випадків;

Черкаська область — 568 випадків;

Чернігівська область — 448 випадків.

Кількість нових випадків коронавірусу

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, ттільки в двох областях України через добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу 16 червня.

Тим часом Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус останнім часом.