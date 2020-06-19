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  • У ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу
19 червня 2020, пʼятниця, 08:30 14
Світ 2020-06-19T10:30:03+03:00
Українські Новини
У ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу

У ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Пандемія, Covid-19, Дексаметазон
Вакцина. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Фото: world-fact.ru

Після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що препарат дексаметазон показав найкращі результати зниження смертності від коронавірусу, у відомстві назвали три категорії пацієнтів, які першими отримають вакцину від COVID-19 в першу чергу. Про це повідомляє The New York Times.

Як заявив головний вчений ВООЗ Сім'ї Сваминатан, пріоритет буде віддаватися такими категоріями:

  • людям, які працююють на передовій у боротьбі з коронавірусом, таким як медики або поліція;
  • людям з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі літнім або з супутніми захворюваннями;
  • людям, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем передачі вірусу, таких як в'язниці або будинку літніх людей.

ВООЗ сподівається, що в цьому році буде вироблено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз.

"Я сподіваюся, я налаштована оптимістично. Але розробка вакцин - це складна справа, вона пов'язана з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, ми не повинні здаватися", - заявила Сваминатан.

Як повідомляли Українські Новини, експерти попередили про те, що використання дексаметазону може призвести до смертельних наслідків.

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