У ВООЗ розповіли, хто першим отримає вакцину від коронавірусу

Після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що препарат дексаметазон показав найкращі результати зниження смертності від коронавірусу, у відомстві назвали три категорії пацієнтів, які першими отримають вакцину від COVID-19 в першу чергу. Про це повідомляє The New York Times.

Як заявив головний вчений ВООЗ Сім'ї Сваминатан, пріоритет буде віддаватися такими категоріями:

людям, які працююють на передовій у боротьбі з коронавірусом, таким як медики або поліція;

людям з категорії особливо вразливих пацієнтів, в тому числі літнім або з супутніми захворюваннями;

людям, які працюють або живуть у місцях з високим ступенем передачі вірусу, таких як в'язниці або будинку літніх людей.

ВООЗ сподівається, що в цьому році буде вироблено кілька сотень мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - 2 млрд доз.

"Я сподіваюся, я налаштована оптимістично. Але розробка вакцин - це складна справа, вона пов'язана з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато вакцин і платформ для їх розробки, тому, навіть якщо перша або друга зазнають невдачі, ми не повинні втрачати надію, ми не повинні здаватися", - заявила Сваминатан.

Як повідомляли Українські Новини, експерти попередили про те, що використання дексаметазону може призвести до смертельних наслідків.