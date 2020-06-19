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  • У НАТО розповіли план на випадок другої хвилі коронавірусу
19 червня 2020, пʼятниця, 09:09 15
Світ 2020-06-19T10:30:03+03:00
Українські Новини
У НАТО розповіли план на випадок другої хвилі коронавірусу

У НАТО розповіли план на випадок другої хвилі коронавірусу

Елизавета Кесельман
ВООЗ, Коронавірус, Дексаметазон
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила країни про другу хвилю коронавірусу, після чого в НАТО узгодили план дій на випадок нової світової всышки COVID-19. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Як повідомляє відомство, Міністри оборони країн НАТО на сьогоднішньому засіданні погодили план на випадок другої хвилі пандемії коронавіруса. План складається з трьох рішень.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс готується до можливої другої хвилі пандемії COVID-19, тому сьогодні міністри оборони прийняли ряд рішень.

У новий план НАТО входять:

  1. надання підтримки членам і партнерам,
  2. створення запасів медичного обладнання,
  3. фонд для придбання критично важливого медичного обладнання.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що дексаметазон показав найкращі результати клинческих випробувань і знизив смертність від коронавіруса.

Проте, незважаючи на це, вчені попередили, що препарат небезпечний для життя тих, хто хворіє слабкої або середньої формою коронавіруса.

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