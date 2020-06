У НАТО розповіли план на випадок другої хвилі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила країни про другу хвилю коронавірусу, після чого в НАТО узгодили план дій на випадок нової світової всышки COVID-19. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Як повідомляє відомство, Міністри оборони країн НАТО на сьогоднішньому засіданні погодили план на випадок другої хвилі пандемії коронавіруса. План складається з трьох рішень.

#NATO is preparing for a possible second wave of #COVID19. Our Defence Ministers have agreed on a new operation plan, a stockpile of medical equipment, and a fund to acquire critical medical supplies. pic.twitter.com/SDOEPly6cx

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 18, 2020

За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс готується до можливої другої хвилі пандемії COVID-19, тому сьогодні міністри оборони прийняли ряд рішень.

У новий план НАТО входять:

надання підтримки членам і партнерам, створення запасів медичного обладнання, фонд для придбання критично важливого медичного обладнання.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила, що дексаметазон показав найкращі результати клинческих випробувань і знизив смертність від коронавіруса.

Проте, незважаючи на це, вчені попередили, що препарат небезпечний для життя тих, хто хворіє слабкої або середньої формою коронавіруса.