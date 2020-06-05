В Раде хотят тратить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог

После того, как из-за коронавирусного карантина в Украине выросла безработица, Верховная Рада намерена предусмотреть возможность выделения средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3509 за основу проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, одним из последствий острой респираторной болезни COVID-19 является увеличение уровня безработицы, поэтому одной из мер по борьбе с ней и ее последствиями является обеспечение населения дополнительными рабочими местами.

При этом важным является также обеспечение улучшения транспортного сообщения для своевременного оказания медицинской помощи населению и возможности его широкого тестирования на наличие коронавируса.

Достичь этих двух задач предлагается путем реализации инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Верховная Рада создала в государственном бюджете на 2020 год фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае было трудоустроено 70 тыс. человек.