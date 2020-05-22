Кияни розкритикували свіжий ремонт Кличка вулиці на Подолі

Добігає кінця реконструкція Покровської вулиці в Києві, яку розпочали другого листопада 2019 року, інформує портал hmarochos.kiev.ua. Офіційної дати відкриття вулиці наразі немає.

Проєкт реконструкції, розроблений спільно ORFO Universal Design та ПАТ "Київпроєкт", передбачав заміну покриття тротуару, прокладання тактильних смуг, встановлення болардів і нових ліхтарів.

Наразі зі світлин видно, що вулицю вклали бруківкою, зробили один піднятий пішохідний перехід напроти ліцею №100, вулицю огородили болардами і парканом, встановили автомагістральні LED-ліхтарі, що світять холодно-білим світлом, забезпечили відвід води з водостоків будівель через придорожні жолоби.

Фото: Данило Мовчан

Киянин Данило Мовчан зробив огляд, що вже встигли зробити — і чому не всі оновлення є позитивними. Наприклад, піднятий пішохідний перехід на цій вулиці зробили тільки один, а перехід через провулок Зелінського зробили не за зручною для перехожих віссю.

Мовчан зазначає, що тут потрібно було зробити більш крутий поворот для автівок, щоб "заспокоїти автомобільний трафік".

Фото: Данило Мовчан

Хоч асфальтне покриття вулиці замінили більш історичною бруківкою, ширину смуг у 3,5 метри при цьому не зменшили. Мовчан пише, що за новими ДБН така ширина — це ширина вулиці "Загальноміського значення безперервного руху". На такій вулиці повністю відсутні світлофори, а пішоходи користуються лише підземними чи надземними переходами. За новими нормами, ширина цієї смуги мала б становити 2,75 м. Також він додає, що на "вивільненій" площі можна облаштувати велодоріжку.

Щодо болардів та паркану, то стовпчики виготовлені з нержавійки, що, на думку Данила, більше пасують до нової, високотехнологічної забудови, а новий паркан не захищатиме пішоходів, особливо школярів.

Так, водії не зможуть чітко бачити малих за зростом учнів початкової школи; будуть і ті, хто стануть перелазити через нього, а у випадку аварій він не убезпечить пішоходів від травм.

Фото: Данило Мовчан

Оновлене освітлення вулиці Мовчан оцінив як "жахливе". По-перше, колір освітлення — яскраво-білий; на Заході подібне освітлення використовують на автомагістралях, натомість для середмістя використовують "тепле" жовте світло. По-друге, замість того, щоб підлаштувати дизайн світильників для цієї вулиці, тут встановили автомагістральні стовпи. До того ж, електрокабелі залишили згори, хоча проєкт реконструкції дозволяв сховати їх в землю.

Під час реконструкції планували замінити інженерні мережі. Через це відновили рух автомобілів пішохідною вулицею Сагайдачного. За попереднім планом, роботи планували завершити до кінця 2020 року.

Фото: Данило Мовчан