У Києві та Чернівецькій області можуть послабити карантин, а в 15 областях - посилити, - Ляшко

В той час, як регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зможуть посилювати карантин в окремих населених пунктах з 22 червня, Києву і Чернівецькій області можуть дозволити перейти до пом'якшення карнтину.

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.нет.

"Якщо б ми сказали, що ці заходи почали працювати відсьогодні, то, в принципі, у нас на пом'якшення вийшли б Київ та Чернівецька область, які до цього не могли вводити пом'якшення, тому що вони перевищували інцидентність. Наш аналіз показує, що завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, відсоток виявлення і динаміка дозволяє входити цим регіонам пом'якшення карантинних заходів. Завантаженість ліжок у Києві становить 38,38% при цільовому показнику "менш ніж 50%", охоплення тестуванням - 100,62 на 100 тис. населення при необхідних 24, відсоток виявлення - 3,62% при цільовому показнику "менше ніж 11%", динаміка - негативна при цільовому показнику "менше ніж 10%", - розповів Ляшко.

Нові параметри адаптивного карантину наберуть чинності з наступного тижня.

Нові параметри адаптивного карантину дозволять Києву і Чернівецької області перейти до пом'якшення

Червоним і жовтим кольором позначені області, що підпадають під жорсткість карантину згідно з новими параметрами.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні 15 областей підпадають під жорсткість карантину згідно з новими параметрами.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус в 10 областях.

Тим часом, Київ та Чернівецька область займають перші місця за кількістю випадків COVID-19 в Україні. У столиці 4084 випадків коронавирусной хвороби, а в Чернівецькій - 4135.