Количество новых зараженных коронавирусом в Киеве растет второй день подряд

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 17 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 58 человек до 4 084, умерших - на 1 человека до 95.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Еще на 58 человек за прошедшие сутки увеличилось количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирус. Один человек умер. На сегодня в столице уже 4 084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет и 3 девочки 5, 7 и 12 лет, 28 мужчин от 19 до 95 лет и 2 мальчика 2 и 7 лет.

Также заболели 4 медика.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 56 человек, за все время выздоровели 1 286 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 11, Оболонском - 8 и Голосеевском - 7 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 34 063, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 966 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,4%, количество новых летальных случаев снизилось на 25,8%.

Тем временем психолог заявляет, что нельзя обвинять легкомысленное поведение людей в распространении эпидемии коронавируса.