У Моз розповіли, можуть комарі і мухи переносити коронавірус

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавіруса падає третій день поспіль, а з настанням теплої погоди, починається сезон комарів та мух, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що мухи і комарі не переносять Covid-19.

Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" за матеріалами UNICEF Україна.

"Домашні мухи та комарі не переносять коронавірусу. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - йдеться в ньому.

Міф про коронавірус і комарів. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, раніше Уляна Супрун розповіла, чи можна заразитися коронавірусом при відкритому вікні, а також про основні шляхи передачі COVID-19.

Також вона розповіла, що шанс заразитися через ігнорування порад мити руки, не чіпати обличчя і дотримувати дистанцію набагато вищий, ніж під час виходу на вулицю або відвідуванні магазину.

Крім того, Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавірус. Зокрема, як не заразитися ним і що потрібно дезінфікувати в першу чергу.