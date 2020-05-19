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19 травня 2020, вівторок, 19:09 11
Медицина 2020-05-19T22:00:03+03:00
Українські Новини
У Моз розповіли, можуть комарі і мухи переносити коронавірус

У Моз розповіли, можуть комарі і мухи переносити коронавірус

Ярина Вацяк
мухи, комарі, Коронавірус, Covid-19, шляхи зараження
Комар. Фото: pixabay
Комар. Фото: pixabay

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавіруса падає третій день поспіль, а з настанням теплої погоди, починається сезон комарів та мух, у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що мухи і комарі не переносять Covid-19.

Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" за матеріалами UNICEF Україна.

"Домашні мухи та комарі не переносять коронавірусу. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - йдеться в ньому.

 

Міф про коронаиврусе і комарів. Інфографіка: МозМіф про коронавірус і комарів. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, раніше Уляна Супрун розповіла, чи можна заразитися коронавірусом при відкритому вікні, а також про основні шляхи передачі COVID-19.

Також вона розповіла, що шанс заразитися через ігнорування порад мити руки, не чіпати обличчя і дотримувати дистанцію набагато вищий, ніж під час виходу на вулицю або відвідуванні магазину.

Крім того, Комаровський дав 25 відповідей на головні питання про коронавірус. Зокрема, як не заразитися ним і що потрібно дезінфікувати в першу чергу.

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