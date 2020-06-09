Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог

Висока температура повітря, яка тримається в Україні вже кілька днів, за рахунок ультрафіолетового випромінювання знижує агресивність передачі коронавіруса.

Про це "Українським Новинам" сказала лікар-вірусолог Євгенія Менжуліна.

"Завдяки тому, що більше сонця (влітку), поширення інфекційного процесу тимчасово, скажімо, не те, щоб сповільниться, але, принаймні, ультрафіолет буде інактивувати вірус, і він не буде настільки агресивним у плані передачі", - сказала вона.

Менжуліна зазначила, що без зайвої необхідності в спекотну погоду на вулицю краще не виходити, особливо з використанням маски, яка і без того ускладнює дихання.

Вона додала, що правила поведінки в спеку під час пандемії коронавірусу залишаються незмінними: правильний водний баланс, не перебувати тривалий час на відкритих майданчиках, носити легкі головні убори.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 9 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Також у 33 мешканців Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус порівняно з попередньою добою. Дві людини померли.