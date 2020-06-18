підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 05:00 6
Фінанси 2020-06-18T06:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня впала в ціні. Курс валют на четвер

Гривня впала в ціні. Курс валют на четвер

Елена Новикова
Курс, Курс НБУ, курс гривні
Курс гривні на 18 червня 2020 року
Курс гривні на 18 червня 2020 року

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, тоді як в період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,5958
1 долар США 26,7760
1 швейцарський франк 28,1853
10 єн 2,4928
10 російських рублів 3,8471
1 євро 30,0681

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс купівлі – на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Крім того, економісти радять поки що не продавати валюту, адже за прогнозами долар буде коштувати дорожче восени.

Також після зміцнення у вівторок на 1 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу знизився на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.

Більше новин про: Курс Курс НБУ курс гривні

Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Новини
Сьогодні Порошенка можуть заарештувати 06:30
За каденцію Кличка київські затори "наздогнали" Джакарту та Бангкок, залишивши далеко позаду Каїр і Куала-Лумпур 06:22
У Пакистані відзначають чергову річницю широкомасштабної операції проти міжнародної мережі терористів 06:15
Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати 06:00 Документ
Гривня впала в ціні. Курс валют на четвер 05:00
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
У Тернопільській області посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok