Гривня впала в ціні. Курс валют на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH\/USD, тоді як в період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6 UAH\/USD. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,5958 1 долар США 26,7760 1 швейцарський франк 28,1853 10 єн 2,4928 10 російських рублів 3,8471 1 євро 30,0681 Як повідомляли Українські Новини, у середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH\/USD, курс купівлі – на 0,01 коп. до 26,6339 UAH\/USD. Крім того, економісти радять поки що не продавати валюту, адже за прогнозами долар буде коштувати дорожче восени. Також після зміцнення у вівторок на 1 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу знизився на 1 коп. до 26,79 UAH\/USD.