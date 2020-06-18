Гривня впала в ціні. Курс валют на четвер

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Курс гривні на 18 червня 2020 року

Курс гривні на 18 червня 2020 року

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, тоді як в період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 червня, на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,5958 1 долар США 26,7760 1 швейцарський франк 28,1853 10 єн 2,4928 10 російських рублів 3,8471 1 євро 30,0681

Як повідомляли Українські Новини, у середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс купівлі – на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Крім того, економісти радять поки що не продавати валюту, адже за прогнозами долар буде коштувати дорожче восени.

Також після зміцнення у вівторок на 1 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу знизився на 1 коп. до 26,79 UAH/USD.