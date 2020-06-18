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18 червня 2020, четвер, 20:58 6
Політика 2020-06-18T21:16:16+03:00
Українські Новини
Над Києвом прокотилася гроза і потужний ураган

Над Києвом прокотилася гроза і потужний ураган

Кира Молчанова
Гроза, Негода, дощ, Шквальний вітер, сильний вітер
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Синоптики обіцяли в Києві просто дощ, а над столицею пронісся ураган зі зливою та градом.

Про це Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

У повідомленні сказано, що ураган, що пронісся над одним з районів Києва. Вітер виривав і ламав дерева.

Так, на вулиці Ольжича, 30 на дорогу впало дерево і повністю її перекрило.

Наслідки негоди прибирали рятувальники, поліцейські і прості перехожі.

Крім того, відео з негодою публікували й інші кияни.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодив припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори. Крім того, двадцятихвилинна злива затопила Поділ – машини їхали у воді.

Раніше синоптики пояснили погодні аномалії – незвично теплу і безсніжну зиму, квітень без опадів, прохолодний травень – змінами клімату на землі. Кліматична система перебуває у збудженому стані і видає погодні сюрпризи.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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