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17 червня 2020, середа, 21:00 3
Lifestyle 2020-06-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
У четвер у Києві знову дощ, повітря прогріється до +28

У четвер у Києві знову дощ, повітря прогріється до +28

Кира Молчанова
Прогноз погоди, дощ, прогноз на завтра
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

18 червня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Київській і Житомирській областях короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Полтавської області, короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Донецькій області короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

17 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, незвичайно холодне початок літа, виснажлива спека і рясні опади за першу половину червня синоптики пояснюють тим, що  земна кліматична система перебуває у збудженому стані і видає погодні сюрпризи.

Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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