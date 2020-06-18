У серпні Wizz Air має намір запустити рейси з Дортмунда в Запоріжжя двічі на тиждень

Wizz Air запускає рейси з Дортмунда в Запоріжжі. Фото: GetBg.net

Wizz Air запускає рейси з Дортмунда в Запоріжжі. Фото: GetBg.net

Тоді як Wizz Air відновила польоти з Києва в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Греції і Велику Британію 17 червня, угорська авіакомпанія має намір запустити рейси з Дортмунда (Німеччина) в Запоріжжі в серпні. Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися по середах і неділях.

Вартість квитків стартує від 25 євро.

Також з Дортмунда в серпні запускаються рейси у 9 інших країн.

Польоти здійснюватимуть на 3 літаках Airbus A320.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air запустив у продаж 200 тисяч квитків,серед яких — квитки в Україну з Австрії і назад. Продаж квитків доступний в розмірі по 10 євро з урахуванням зборів.

5 країн готові відновити пасажирські авіаперевезення для українських туристів. Греція, Туреччина, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня анонсують чартерні рейси в такі країни. Також туроператори ведуть переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень в Чорногорію.

Кабінет Міністрів дозволив запустити внутрішнє авіасполучення з 5 червня і міжнародні з 15 червня.