підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 19:10 4
Транспорт 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні Wizz Air має намір запустити рейси з Дортмунда в Запоріжжя двічі на тиждень

У серпні Wizz Air має намір запустити рейси з Дортмунда в Запоріжжя двічі на тиждень

Ирина Николенко
Wizz Air, рейси, Запоріжжя, авіарейси, аеропорт Запоріжжя
Wizz Air запускає рейси з Дортмунда в Запоріжжі. Фото: GetBg.net
Wizz Air запускає рейси з Дортмунда в Запоріжжі. Фото: GetBg.net

Тоді як Wizz Air відновила польоти з Києва в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Греції і Велику Британію 17 червня, угорська авіакомпанія має намір запустити рейси з Дортмунда (Німеччина) в Запоріжжі в серпні. Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, рейси будуть виконуватися по середах і неділях.

Вартість квитків стартує від 25 євро.

Також з Дортмунда в серпні запускаються рейси у 9 інших країн.

Польоти здійснюватимуть на 3 літаках Airbus A320.

Як повідомляли Українські Новини, угорський лоукостер Wizz Air запустив у продаж 200 тисяч квитків,серед яких — квитки в Україну з Австрії і назад. Продаж квитків доступний в розмірі по 10 євро з урахуванням зборів.

5 країн готові відновити пасажирські авіаперевезення для українських туристів. Греція, Туреччина, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня анонсують чартерні рейси в такі країни. Також туроператори ведуть переговори про відновлення пасажирських авіаперевезень в Чорногорію.

Кабінет Міністрів дозволив запустити внутрішнє авіасполучення з 5 червня і міжнародні з 15 червня.

Більше новин про: Wizz Air рейси Запоріжжя авіарейси аеропорт Запоріжжя

За минулу добу в Україну повернулися більше 500 ук...
Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в ...
Кабмін пропонує зменшити кількість районів в Запор...
У пасажирів аеропортів "Запоріжжя" та "Львів" поча...
Суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня
ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань
Новини
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
У серпні Wizz Air має намір запустити рейси з Дортмунда в Запоріжжя двічі на тиждень 19:10
Коболєв вважає блефом інформацію про демонтаж "Газпромом" труб у напрямку України 18:50
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
Пара з Ужгорода назвала сина Зеленський 18:44
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok