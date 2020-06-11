Wizz Air почав продавати квитки в Австрію з України за 10 євро

Угорська лоукостер Wizz Air запустив у продаж 200 тисяч квитків, в рамках якої рейси в Україну з Австрії і назад доступні за 10 євро після того, як авіакомпанія заявила про намір відновити польоти в Португалію і Грецію.

Про це повідомляє avianews.

Зазначається, що продаж квитків доступна в розмірі по 10 євро з урахуванням зборів.

Також повідомляється, що за такою ціною можна оформити тариф Basic, який включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см. Перевезення багажу та ручної поклажі більшого розміру оплачується додатково.

Скріншот: avianews

Крім того, перельоти від 10 євро є на маршрути з Києва, Харкова і Запоріжжя до Відня, а також на новий рейс Київ-Зальцбург, який Wizz Air хоче відкрити в липні.

У відомстві також зазначили, що незважаючи на те, що продаж квитків відновився, в Австрії все ще діють обмеження на в'їзд для громадян з України, точна дата скасування яких невідома.

Виняток робиться лише для іноземців, які мають право на проживання в Австрії.

Пасажирам перед купівлею квитків слід мати на увазі, що в Австрії досі діють обмеження на в'їзд громадян України, та точна дата скасування таких правил невідома.

Для можливості внесення змін до квитка на пільгових умовах Wizz Air пропонує оплатити послугу Wizz Flex по 12 євро за переліт. Вона дозволяє змінювати дату вильоту без оплати штрафу, однак може стягуватися різниця тарифів, якщо новий квиток коштує дорожче старого.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air анонсував 7 нових рейсів зі Львова в липні.

В Асоціації повітряного транспорту заявили, що доходи світової авіації в 2020 році впадуть в 2 рази порівняно з минулим роком.