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18 червня 2020, четвер, 15:43 6
Політика 2020-06-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
Порошенко прибув до суду і виступив перед прихильниками

Порошенко прибув до суду і виступив перед прихильниками

Кира Молчанова
Суд, Акція протесту, Печерський суд, Петро Порошенко, справа проти Порошенка
Порошенко біля будівлі суду в Києві. Скріншот трансляції
Порошенко біля будівлі суду в Києві. Скріншот трансляції

Колишній Президент Петро Порошенко прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки і виступив перед своїми прихильниками, які протестують проти "політичного преследлвания" п'ятого президента.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

"Ні дощі, ні репресії нас не зупинили... Друзі, цей судовий процес - дрібна помста дрібних закомплексованих людей", — висловився на сцені Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.

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