Порошенко прибув до суду і виступив перед прихильниками

Колишній Президент Петро Порошенко прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки і виступив перед своїми прихильниками, які протестують проти "політичного преследлвания" п'ятого президента.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

"Ні дощі, ні репресії нас не зупинили... Друзі, цей судовий процес - дрібна помста дрібних закомплексованих людей", — висловився на сцені Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенко у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.