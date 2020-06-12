Вакцина від поліомієліту може допомогти при боротьбі з COVID-19, – вірусологи

Американські вірусологи висунули свою ідею з приводу препарату, який можливо допомагає в боротьбі з інфекцією COVID-19, після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала препарат від малярії в якості протидії коронавірусу. Про це повідомляє Science.

Як повідомляє відомство, на думку експертів, дана вакцина безпечна, доступна і захищає від широкого кола інфекцій, зокрема, може допомогти і проти коронавірусу.

Автори наукової публікації з Інституту вірусології людини Мерилендського університету заявили, що стимуляція імунітету пероральною вакциною проти поліомієліту (OPV) може забезпечити тимчасовий захист від нового коронавірусу.

Згідно з інформацією відомства, вакцина OPV, яка була розроблена ще в 1950-х на основі живих ослаблених вірусів поліомієліту, показала ефективний захист дітей від широкого спектра інфекцій. У зв'язку з цим вчені пропонують почати клінічні випробування вакцини від поліомієліту в якості профілактичного засобу проти коронавіруса.

"Ми пропонуємо використовувати OPV для поліпшення або запобігання COVID-19. Як поліовірус, так і коронавірус — одноланцюгові позитивно заряджені РНК-віруси; отже, цілком імовірно, що вони можуть запустити загальні вроджені імунні механізми та бути атаковані ними", — йдеться у публікації.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти зробили висновок, що коронавірус може ніколи не зникнути навіть з появою вакцини.

Тим часом Білл Гейтс спростував "теорію змови" з приводу чипування людей під виглядом вакцинації від коронавірусу.