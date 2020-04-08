Чи можна заразитися коронавірусом при відчиненому вікні: основні шляхи передачі COVID-19

Під час провітрювання коронавірус COVID-19, яким в Україні заразилися майже 1,7 тис. осіб, не може залетіти через відчинене вікно, шанс захворіти значно підвищується, якщо жити в квартирі або будинку без провітрювання.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Уляни Супрун в соціальній мережі Facebook.

"Помітила, що через страх захворіти COVID-19, люди рідше провітрюють свої домівки. Начебто вірус SARS-CoV-2 може залетіти крізь відчинене вікно та заразити всіх у кімнаті. Але немає ризику захворіти на COVID-19 шляхом провітрювання. Натомість у задушливому приміщенні ризик "зловити" якийсь вірус, бактерію чи грибок зростає", - йдеться в ньому.

Зазначається, що коронавірус здебільшого передається через контакт з краплями, що утворюються в процесі дихання, кашляння чи чхання від інфікованої людини, тому залетіти у вікно він не може.

Як передається COVID-19:

Хвороба може передаватися від людини до людини, через невеликі краплі рідин з носа чи рота. Ці краплі поширюються під час того, як інфікована людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.

Можна заразитися, якщо просто вдихнути ці краплі. Для цього достатньо перебувати у близькому незахищеному контакті з інфікованою людиною — на відстані менше метра та без захисної маски.

Ще можна заразитися, якщо торкнутися поверхні чи предметів, на які ці краплі приземлилися, а потім тією ж рукою доторкнутися носа, рота або очей.

Стосовно можливості передачі вірусу SARS-CoV-2 через повітря, то наразі вона досліджується. Поки науковці вивчають як довго вірус може затримуватися в повітрі, як на нього можуть впливати температура чи вологість, чи може теоретично людина його вдихнути і скільки та поки з'ясовують багато інших, пов'язаних з цим питань.

Супрун нагадала, що важливо якомога частіше мити руки або ж обробляти їх спиртовмісним антисептиком. Не торкатися обличчя, коли перебуваєте в громадському місці. Тримати дистанцію в 1,5-2 метри. Носити маски, якщо доглядаєте за хворими або ж самі маєте симптоми хвороби.

Крім того, Супрун закликала виходити на прогулянку, але при цьому дотримуватися правил безпечного перебування на вулиці.

"Дозволяйте собі іноді виходити на прогулянку, щоби подихати свіжим повітрям (але дотримуйтеся правил, які діють у вашому місті). Краще рано вранці чи пізно ввечері, коли менше людей та простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легенів, і для м’язів, і для розхитаних карантином нервів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин, а також роз'яснили, в яких випадках хворих на коронавірус можуть госпіталізувати.