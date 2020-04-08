підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Життя
  • Чи можна заразитися коронавірусом при відчиненому вікні: основні шляхи передачі COVID-19
08 квітня 2020, середа, 17:28 1
Життя 2020-04-08T17:45:01+03:00
Українські Новини
Чи можна заразитися коронавірусом при відчиненому вікні: основні шляхи передачі COVID-19

Чи можна заразитися коронавірусом при відчиненому вікні: основні шляхи передачі COVID-19

Ярина Вацяк
Уляна Супрун, вікна, Коронавірус, Прогулянки, поради при коронавірусі, провітрювання
Відкривати вікна при коронавирусе. Фото: .facebook.com/ulanasuprun
Відкривати вікна при коронавирусе. Фото: .facebook.com/ulanasuprun

Під час провітрювання коронавірус COVID-19, яким в Україні заразилися майже 1,7 тис. осіб, не може залетіти через відчинене вікно, шанс захворіти значно підвищується, якщо жити в квартирі або будинку без провітрювання.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Уляни Супрун в соціальній мережі Facebook.

"Помітила, що через страх захворіти COVID-19, люди рідше провітрюють свої домівки. Начебто вірус SARS-CoV-2 може залетіти крізь відчинене вікно та заразити всіх у кімнаті. Але немає ризику захворіти на COVID-19 шляхом провітрювання. Натомість у задушливому приміщенні ризик "зловити" якийсь вірус, бактерію чи грибок зростає", - йдеться в ньому.

Зазначається, що коронавірус здебільшого передається через контакт з краплями, що утворюються в процесі дихання, кашляння чи чхання від інфікованої людини, тому залетіти у вікно він не може.

Як передається COVID-19:

  • Хвороба може передаватися від людини до людини, через невеликі краплі рідин з носа чи рота. Ці краплі поширюються під час того, як інфікована людина кашляє, чхає, розмовляє або видихає повітря.
  • Можна заразитися, якщо просто вдихнути ці краплі. Для цього достатньо перебувати у близькому незахищеному контакті з інфікованою людиною — на відстані менше метра та без захисної маски.
  • Ще можна заразитися, якщо торкнутися поверхні чи предметів, на які ці краплі приземлилися, а потім тією ж рукою доторкнутися носа, рота або очей.

Стосовно можливості передачі вірусу SARS-CoV-2 через повітря, то наразі вона досліджується. Поки науковці вивчають як довго вірус може затримуватися в повітрі, як на нього можуть впливати температура чи вологість, чи може теоретично людина його вдихнути і скільки та поки з'ясовують багато інших, пов'язаних з цим питань.

Супрун нагадала, що важливо якомога частіше мити руки або ж обробляти їх спиртовмісним антисептиком. Не торкатися обличчя, коли перебуваєте в громадському місці. Тримати дистанцію в 1,5-2 метри. Носити маски, якщо доглядаєте за хворими або ж самі маєте симптоми хвороби.

Крім того, Супрун закликала виходити на прогулянку, але при цьому дотримуватися правил безпечного перебування на вулиці.

"Дозволяйте собі іноді виходити на прогулянку, щоби подихати свіжим повітрям (але дотримуйтеся правил, які діють у вашому місті). Краще рано вранці чи пізно ввечері, коли менше людей та простіше тримати дистанцію. Прогулянки корисні і для легенів, і для м’язів, і для розхитаних карантином нервів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, як захистити себе від коронавірусу під час походу в магазин, а також роз'яснили, в яких випадках хворих на коронавірус можуть госпіталізувати.

Більше новин про: Уляна Супрун вікна Коронавірус Прогулянки поради при коронавірусі провітрювання

Як мило допомагає протистояти вірусам і який засіб...
Голосіївський суд Києва був обстріляний невідомими...
Сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психі...
У МОЗ розповіли, як проводити заключну дезінфекцію...
Венедіктова відкрила проти Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла
Прем'єр Шмигаль прогнозує закінчення карантину на початку травня
Новини
На 20% зросла кількість користувачів Особистого кабінету серед клієнтів "Чернігівгаз Збуту" 17:32 Прес-реліз
Пожежа на Бориспільській. Фото: ДСНС
У Києві спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів 17:27
НАБУ засекретило справу про можливу корупцію Нефьодова 17:22
Комітет Ткаченко похвалився, що працює над законопроектом про медіа, який підсилює тиск влади на ЗМІ 17:06
Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 16:48
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
Нардепи звернулися до Венедіктової і Холодницкого розслідувати дії прокурорів у справі Кулика 19:41
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
В Києві вже майже 300 хворих на коронавірус. Загинули 5 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok