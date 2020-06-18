Пробне ЗНО – 2020: центр оцінювання якості освіти опублікував завдання тестів з усіх предметів

В Українському центрі оцінювання якості освіти опублікували варіанти зошитів з усіх предметів пробного ЗНО 2020. Учасникам тестування пропонується виконати тестові завдання вдома в той час, як Володимир Зеленський пропонує скасувати в цьому році обов'язкове складання ЗНО. Про це зазначається на порталі osvita.ua.

Тести по кожному навчальному предмету мають свої особливості, зокрема, час на виконання роботи, кількість завдань і тестових форм.

Завантажити тестовий зошит пробного ЗНО:

Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання тестів і час на виконання роботи:

українська мова та література - 104 бали (180 хвилин);

історія України - 94 бали (150 хвилин);

математика - 62 бали (180 хвилин);

біологія - 82 бали (150 хвилин);

географія - 90 балів (150 хвилин);

хімія - 74 бали (150 хвилин);

фізика - 64 бали (180 хвилин);

англійська, німецька, французька, іспанська мови - 72 бали (150 хвилин).

Правильні відповіді до кожного з тестів будуть оголошені не пізніше ніж 23 червня.

Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня проведенням тестування з математики.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міносвіти заявили, що повернення коштів за пробне ЗНО почнуть з 1 липня.

Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.