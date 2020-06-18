Пробне ЗНО – 2020: центр оцінювання якості освіти опублікував завдання тестів з усіх предметів

В Українському центрі оцінювання якості освіти опублікували варіанти зошитів з усіх предметів пробного ЗНО 2020. Учасникам тестування пропонується виконати тестові завдання вдома в той час, як Володимир Зеленський пропонує скасувати в цьому році обов'язкове складання ЗНО. Про це зазначається на порталі osvita.ua. Тести по кожному навчальному предмету мають свої особливості, зокрема, час на виконання роботи, кількість завдань і тестових форм. Завантажити тестовий зошит пробного ЗНО: українська мова та література історія України математика біологія географія хімія фізика англійська мова, аудіювання. німецька мова, аудіювання. французька мова, аудіювання. іспанська мова, аудіювання. Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання тестів і час на виконання роботи: українська мова та література - 104 бали (180 хвилин); історія України - 94 бали (150 хвилин); математика - 62 бали (180 хвилин); біологія - 82 бали (150 хвилин); географія - 90 балів (150 хвилин); хімія - 74 бали (150 хвилин); фізика - 64 бали (180 хвилин); англійська, німецька, французька, іспанська мови - 72 бали (150 хвилин). Правильні відповіді до кожного з тестів будуть оголошені не пізніше ніж 23 червня. Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня проведенням тестування з математики. Як повідомляли "Українські Новини", у Міносвіти заявили, що повернення коштів за пробне ЗНО почнуть з 1 липня. Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження. Питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.