підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Пробне ЗНО – 2020: центр оцінювання якості освіти опублікував завдання тестів з усіх предметів
18 червня 2020, четвер, 11:10 7
Політика 2020-06-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
Пробне ЗНО – 2020: центр оцінювання якості освіти опублікував завдання тестів з усіх предметів

Пробне ЗНО – 2020: центр оцінювання якості освіти опублікував завдання тестів з усіх предметів

Елизавета Кесельман
ЗНО, пробне ЗНО, ЗНО-2020, зашити ЗНО
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

В Українському центрі оцінювання якості освіти опублікували варіанти зошитів з усіх предметів пробного ЗНО 2020. Учасникам тестування пропонується виконати тестові завдання вдома в той час, як Володимир Зеленський пропонує скасувати в цьому році обов'язкове складання ЗНО. Про це зазначається на порталі osvita.ua.

Тести по кожному навчальному предмету мають свої особливості, зокрема, час на виконання роботи, кількість завдань і тестових форм.

Завантажити тестовий зошит пробного ЗНО:

Максимальна кількість тестових балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання тестів і час на виконання роботи:

  • українська мова та література - 104 бали (180 хвилин);
  • історія України - 94 бали (150 хвилин);
  • математика - 62 бали (180 хвилин);
  • біологія - 82 бали (150 хвилин);
  • географія - 90 балів (150 хвилин);
  • хімія - 74 бали (150 хвилин);
  • фізика - 64 бали (180 хвилин);
  • англійська, німецька, французька, іспанська мови - 72 бали (150 хвилин).
  • Правильні відповіді до кожного з тестів будуть оголошені не пізніше ніж 23 червня.

Як відомо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня проведенням тестування з математики.

Як повідомляли "Українські Новини", у Міносвіти заявили, що повернення коштів за пробне ЗНО почнуть з 1 липня.

Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.

Більше новин про: ЗНО пробне ЗНО ЗНО-2020 зашити ЗНО

Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду
Зеленський призначив київським губернатором Володіна
Новини
Рада відмовилася схвалити програму діяльності Кабміну 11:32
"Центр протидії корупції" вимагає від Зеленського звільнити суддю Смоковича 11:29
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Заява Венедіктової про перенесення суду над Порошенко розглянуть на самому засіданні 11:24
Кількість хворих на пневмонію зросла в 3 рази в порівнянні з травнем, - МОЗ 11:18
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня 14:59
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok