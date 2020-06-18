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18 червня 2020, четвер, 11:06 7
Суспільство 2020-06-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових хворих на коронавірус у Києві зростає другий день поспіль

Кількість нових хворих на коронавірус у Києві зростає другий день поспіль

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Києві, Пандемія у Києві, Нові випадки коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час, як у Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії з'явилися нові випадки захворювання на COVID-19, кількість хворих на коронавірус у Києві 17 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб до 4 084, померлих - на 1 людину до 95.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ще на 58 осіб за минулу добу збільшилася кількість жителів Києва, у яких виявили захворювання. Один чоловік помер. На сьогодні в столиці вже 4 084 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Серед хворих: 25 жінок у віці від 24 до 79 років і 3 дівчинки 5, 7 і 12 років, 28 чоловіків від 19 до 95 років і 2 хлопчики, 2 і 7 років.

Також захворіли 4 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 56 осіб, за весь час одужали 1 286 осіб.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Солом'янському районі - 11, Оболонському - 8 та Голосіївському - 7 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 829 до 34 063, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 966 порівняноз попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 9,4%, кількість нових летальних випадків знизилася на 25,8%.

Тим часом психолог рекомендує, як жити після карантину.

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