підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії COVID-19 повідомили про новий випадок коронавірусу
15 червня 2020, понеділок, 16:58 7
Європа 2020-06-15T18:00:04+03:00
Українські Новини
У Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії COVID-19 повідомили про новий випадок коронавірусу

У Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії COVID-19 повідомили про новий випадок коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, чорногорія, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru

Тоді як Україна відновлює авіасполучення, в Чорногорії, яка оголосила про завершення епідемії в країні, зафіксовано новий випадок зараження інфекцією коронавірусу. Про це повідомляє RTCG.

Як наголошується, зараженого коронавірусом виявили в столиці Чорногорії, Підгориці. Щодо хворого були вжиті всі необхідні заходи. Наразі його помістили на самоізоляцію у його квартиру.

Уряд Чорногорії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу COVID-19 у країні 2 червня. Незважаючи на це, влада заявила, що повністю карантин знімати не буде, попри зняття обмежень, оскільки пандемія коронавірусу у світі все ще існує.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що літо не допоможе знизити ризик зараження коронавірусом.

Тим часом, за останніми даними, ситуація з коронавірусом у світі значно погіршується.

Більше новин про: Карантин чорногорія Коронавірус Covid-19 Пандемія коронавірусу

У дитбудинку Happy Home розповіли про реакцію і са...
Програма Кабміну передбачає організацію наступного...
У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 ...
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138...
Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
Новини
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування 18:38 Інфографіка
Ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва 18:25
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
"Куди ми приходимо – там цивілізація": "Нібулон" незважаючи на коронакризу запустив новий термінал на Дніпропетровщині 18:07 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok