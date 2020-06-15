У Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії COVID-19 повідомили про новий випадок коронавірусу

Тоді як Україна відновлює авіасполучення, в Чорногорії, яка оголосила про завершення епідемії в країні, зафіксовано новий випадок зараження інфекцією коронавірусу. Про це повідомляє RTCG.

Як наголошується, зараженого коронавірусом виявили в столиці Чорногорії, Підгориці. Щодо хворого були вжиті всі необхідні заходи. Наразі його помістили на самоізоляцію у його квартиру.

Уряд Чорногорії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу COVID-19 у країні 2 червня. Незважаючи на це, влада заявила, що повністю карантин знімати не буде, попри зняття обмежень, оскільки пандемія коронавірусу у світі все ще існує.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що літо не допоможе знизити ризик зараження коронавірусом.

Тим часом, за останніми даними, ситуація з коронавірусом у світі значно погіршується.