Люди поділяться на три групи: психолог розповіла, як жити після карантину

Тим часом як у МОЗ розповіли як будуть знімати карантинні обмеження, українцям доведеться навчитися жити в умовах коронавірусу. Як психологічно підготуватися до післякарантинного періоду і з чим доведеться зіткнутися, розповіли психологи спецпроекту "Психея", передають Українські Новини.

Психологиня Тетяна Сіренко у випуску "Психея" розповіла про наслідки карантину. Які звички залишаться після виходу з нього і чи варто готуватися до виходу із самоізоляції.

Як приняти ситуацію

Психологиня зазначає, що умови карантину неможливо змінити, але можна навчитися з ними жити. Через неможливість вплинути на ситуацію, психіка стає вразливою, адже людина може відчувати безсилля, безпорадність, втрату контролю. Тетяна Сіренко радить спробувати прийняти ситуацію.

"Максимально повертатися до життя" тут і зараз, дати собі відповідь на питання "що я можу реально зробити саме зараз?", "На що конкретно я впливаю сьогодні, в цю хвилину?". І ефективною буде відповідь: "Я можу дотримуватися офіційних правил безпеки. Я можу виконувати правила карантину в моїй країні. Я можу планувати свій час вдома", – рекомендує Тетяна Сіренко.

Психологиня нагадала про заяву спецпредставника гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань пандемії Девіда Набарро про те, що пандемія коронавірусу триватиме в найближчому майбутньому. Тому експертка радить навчитися з цим жити, адже коли винайдуть вакцину – поки невідомо.

Що буде після самоізоляції

Більшість людей адаптуються до карантину. Однак, після виходу з нього, може прийти відчуття дезорієнтації. "Соціум, з якого ми йшли на карантин, змінився, я сам змінився. Але я не знаю, яким став соціум. Я зустрічаюся зі знайомими мені людьми, але можу не розуміти, що з ними сталося за цей час, як вони справляються з ситуацією, можливо у когось з'явилися нові чутливі потреби, а хтось втратив близьких", – написала Тетяна Сіренко.

Внаслідок самоізоляції можуть виникнути ментальні розлади, зокрема депресія. Крім того, збільшується ризик виникнення рецидивів попередніх станів здоров'я, в тому числі психічних. Однак, зі слів психологині, є нормальним те, що люди можуть відчувати різні емоції.

Як побороти відчуття страху за своє здоров'я

Для тих, хто боїться опинитися в людному місці і не знає, як діяти в цій ситуації, психологиня радить скласти план безпеки. "У ньому повинні бути прописані індикатори того, що викликає у вас загрозу; дії, які допоможуть вам подолати ці ситуації; вправи, які допоможуть опанувати емоційний стан. Якщо є страх рукостискань – можна користуватися рукавичками або запропонувати своєму оточенню альтернативний спосіб привітань (жест, контакт ліктями і т.д.)", – зазначила експертка.

Підготовка до виходу з карантину

Після пом'якшення карантинних заходів, питання безпеки буде залежати від кожного індивідуально. У той час в соціумі умовно буде 3 групи: ті, хто уникає будь-яких контактів, будуть діяти в залежності від ситуації, і ті, хто буде спілкуватися з усіма.

Як поводитись після закінчення карантину

Неможливо повністю убезпечити себе від зараження коронавірусом, тому людина може відчувати себе в режимі бойової готовності, а організм – в стані підвищеної пильності. Це може викликати здатність критичного мислення. Також вихід з карантину може викликати відчуття втрати безпеки. "Зокрема, в плані здоров'я, підтримки близьких, можливості подорожувати, соціальних гарантій, фінансової стабільності", – написала психологиня.

Експертка радить пам'ятати, що вихід з карантину буде поступовим. Тому потрібно дотримуватися чітких інструкцій і правил поведінки в соціумі.

Розвиток психологічної пружності

Також Тетяна Сіренко рекомендує розвивати психологічну пружність. Вона сприяє стресостійкості і поверненню до попереднього способу життя. Негативна інформація поширюється в соцмережах і ЗМІ. Тому радить перевіряти і не поширювати неправдиві факти.

Підтримка емоційного стану

Бережіть емоційний стан

Створюйте правила взаємодії в офісі: дотримання особистої гігієни і можливість дистанції.

Безпечний шлях на работу.

Дотримання рекомендацій ВООЗ і установ охорони здоров'я України.

Психологиня радить, якщо відчули симптоми коронавірусної інфекції, відразу звертатися до сімейного лікаря.

Раніше Українські Новини повідомляли, що мер Києва представив план поступового виходу міста із карантину, в той час, як Володимир Зеленський заявив про відкриття продовольчих ринків уже з 1 травня.

План виходу із карантину складається із 5 етапів, які можуть прийняти одночасно в разі покращення ситуації.