В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших

В день двойного антирекорда по заболеваемости COVID-19 в Украине, количество заболевших коронавирусом в Киеве 16 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 41 человека до 4 026, умерших - на 2 человека до 94.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Два человека умерли. На сегодняшний день в столице уже 4 026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказано в нем.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и 7-летняя девочка, 10 мужчин от 25 до 75 лет и 4 мальчика от 1 до 6 лет.

Также заболели 3 медика.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 66 человек, за все время выздоровели 1 230 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 11 и Голосеевском - 5 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки, 16 июня, в Донецкой и Херсонской областях не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса.

По данным на 15 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 666 до 32 476, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 912.