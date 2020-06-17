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17 червня 2020, середа, 05:00 5
Фінанси 2020-06-17T06:45:03+03:00
Українські Новини
Після падіння гривня зросла. Курс валют на середу

Після падіння гривня зросла. Курс валют на середу

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Офіційний курс на 16 червня
Офіційний курс на 16 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, що встановлюється ним на 17 червня. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 червня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на середу, 17 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8425
1 долар США 26,7424
1 швейцарський франк 28,2212
10 ієн 2,4918
10 російських рублів 3,8561
1 євро 30,2390

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 16 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з попереднім днем на 6,29 копійок до 26,8972 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок курс гривні на міжбанку після зниження в понеділок на 6 копійок зміцнився на 1 копійку до 26,78 UAH/USD.

Крім того, фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

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