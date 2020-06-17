Після падіння гривня зросла. Курс валют на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD, що встановлюється ним на 17 червня. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 червня, на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на середу, 17 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8425 1 долар США 26,7424 1 швейцарський франк 28,2212 10 ієн 2,4918 10 російських рублів 3,8561 1 євро 30,2390

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 16 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з попереднім днем на 6,29 копійок до 26,8972 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок курс гривні на міжбанку після зниження в понеділок на 6 копійок зміцнився на 1 копійку до 26,78 UAH/USD.

Крім того, фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.