Газ в Європі продовжує дешевшати

Спотова ціна газу 5-12 червня травня на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 0,24%, або на 0,14 євро/тис. куб. м до 59,99 євро/тис. куб. м.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на результати торгів на біржі Powernext/EEX.

Відповідно до них, 5 червня спотова ціна на газ становила 60,14 євро/тис. куб. м, потім ціна почала збільшуватися і 8 червня досягла 65,81 євро/тис. куб. м.

При цьому 9 червня ціна почала знижуватися і 10 червня досягла 57,34 євро/тис. куб. м газу, але 11 червня ціна знову почала збільшуватися і 12 червня становила 59,99 євро/тис. куб. м газу.

У свою чергу в гривневому еквіваленті з 5 по 12 червня спотова ціна на газ збільшилася на 0,3%, або на 6,14 гривень/тис. куб. м до 1 810,04 гривні/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 12 червня).

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною.

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

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