Газ в Європі продовжує дешевшати

Спотова ціна газу 5-12 червня травня на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 0,24%, або на 0,14 євро\/тис. куб. м до 59,99 євро\/тис. куб. м. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на результати торгів на біржі Powernext\/EEX. Відповідно до них, 5 червня спотова ціна на газ становила 60,14 євро\/тис. куб. м, потім ціна почала збільшуватися і 8 червня досягла 65,81 євро\/тис. куб. м. При цьому 9 червня ціна почала знижуватися і 10 червня досягла 57,34 євро\/тис. куб. м газу, але 11 червня ціна знову почала збільшуватися і 12 червня становила 59,99 євро\/тис. куб. м газу. У свою чергу в гривневому еквіваленті з 5 по 12 червня спотова ціна на газ збільшилася на 0,3%, або на 6,14 гривень\/тис. куб. м до 1 810,04 гривні\/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 12 червня). Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною. "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень. Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.