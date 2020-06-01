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  • Платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости
01 червня 2020, понеділок, 14:50 4
Публікації 2020-06-01T14:50:36+03:00
Українські Новини
Платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости

Платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости

Юрій Дощатов
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Уряд може вже з липня істотно підвищити норми споживання газу для домогосподарств, в яких не встановлені газові лічильники. Міненерго пропонує підвищити їх на неопалювальний період майже вдвічі, а на опалювальний - майже втричі. Про це йдеться в проєкті постанови, яку Міненерго виставило на своєму сайті для обговорення, проте потім документ був знятий.

Українські Новини мають в своєму розпорядженні і проєкт постанови та супровідні документи. У Міненерго вважають, що підвищення норм споживання газу буде стимулювати населення встановлювати лічильники обліку газу. За даними міністерства, які взяті за основу для підготовки документа, лічильників немає в чверті домогосподарств, а влада вважає норми споживання заниженими. І все це призводить до того, що 383 млн кубометрів газу на рік споживаються, але не оплачуються, сума несплати становить 2,681 млрд гривень в рік. Але в підсумку цифри в платіжках у людей можуть різко вирости.

(Повний текст публікації читайте російською мовою)

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