В Україні два антирекорди через коронавірус. Різко зросла кількість нових випадків та смертей

В Україні 16 червня збільшилась кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 з 758 до 33 234, кількість померлих від захворювання - з 31 особи до 943 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 13,8%, кількість нових летальних випадків - у 2,8 раза.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 17 червня в Україні 33 234 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 943 летальних, 14 943 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 758 нових випадків, одужали 415 осіб, померла 31 людина.

Таким чином, 16 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 758 проти 415.

Кількість нових випадків захворювання на 16 червня склала 2,3% від загальної кількості хворих на 15 червня.

Кількість активних хворих (кількість хворих без урахування видужали і померлих) на ранок 17 червня склало 17 348, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (4 082), в Києві (4 026) і Львівській області (3 227).

У Рівненській області зафіксовано 2 499 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 2 078 випадків, в Івано-Франківській області - 1 849 випадків, у Закарпатській - 1 808, у Харківській - 1 652, у Волинській - 1 554, у Тернопільській - 1 510, у Вінницькій - 1 500, в Одеській - 1 158, у Житомирській - 1 147, у Дніпропетровській - 1 012.

592 випадки виявлено у Кропивницькій області, 577 випадків - у Хмельницькій області, 564 випадку - в Черкаській області, 538 випадків - у Запорізькій, 440 випадків - у Чернігівській, 338 випадків - у Донецькій, 323 випадку - в Миколаївській, 281 випадок - в Полтавській області, 230 випадків - у Сумській, 183 випадку - в Херсонській і 66 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у співробітника РНБО виявили коронавірус.

15 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 666 до 32 476, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 912.

14 червня були виявлені 656 нових випадків коронавірусної інфекції, 13 червня - 648 випадків, 12 червня - 753 випадки.