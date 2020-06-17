Лише у двох областях України за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу

Не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу в Донецькій та Херсонській областях за минулу добу, 16 червня, в той час як по всій Україні за останніми даними, вже два антирекорду. Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не виявлено в Донецькій області. Всього в області підтвердили 338 випадків COVID-19, одужали 130 осіб, померло – 8 осіб.

Динаміка коронавірусу у регіонах. Карта: covid19.gov.ua

Крім того, за добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували в Херсонській області. Всього хворих в області - 183 особи, вилікувались - 174, 3 летальних випадки.

Динаміка коронавірусу в Україні. Карта: covid19.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, кількість випадків захворювання коронавірусом в Україні стрімко зростає. Так, за даними на 15 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 666 до 32 476, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 912.

До цього, 14 червня були виявлені 656 нових випадків коронавірусної інфекції, 13 червня - 648 випадків, 12 червня - 753 випадки.