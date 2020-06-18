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18 червня 2020, четвер, 09:56 5
Силові структури 2020-06-18T11:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізницю" СБУ спіймала на закупівлі неякісних і крадених запчастин на 100 млн грн

"Укрзалізницю" СБУ спіймала на закупівлі неякісних і крадених запчастин на 100 млн грн

Ольга Фандорина
СБУ, Корупція в
Укрзалізниця
Укрзалізниця

У той час, як "Укрзалізниця" відновила рух поїздів в умовах карантину, керівництво компанії закупило неякісні запчастини на 100 млн грн, що стало загрозою стабільному функціонуванню залізничних перевезень. У структурних підрозділах УЗ і комерційних структурах у 5 регіонах України проводять обшуки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Угоду організували представники комерційних структур за «підтримки» посадових осіб начальницького складу "Укрзалізниці". Через високий рівень зносу рухомого складу і нестачі грошей на оновлення основних засобів, зловмисники налагодили постачання запчастин і обладнання неналежної якості", — йдеться в повідомленні.

Так, продукція не відповідала встановленим характеристикам, мала ознаки використання.

"Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена кустарним способом, частина викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі", — додали в СБУ.

У СБУ заявили, що, згідно з висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі УЗ призводила до системного виходу його з ладу, виникненням надзвичайних подій і зривів перевезень.

"Зловмисники встигли продати "Укрзалізниці" неякісну продукцію більш ніж 100 млн гривень. Значна частина привласнювалася фігурантами через фірми з ознаками фіктивності", — додали в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, екснардеп Сергій Лещенко у квітні задекларував більш як 300 тис. грн гонорару за роботу членом наглядової ради "Укрзалізниці". Крім того, у березні він задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці".

У 2019 році у порівнянні з 2018 роком виплати винагороди правлінню акціонерного товариства "Укрзалізниця" збільшилися на 80% до 71,4 млн гривень, наглядовій раді - у 2,3 раза до 43,4 млн гривень.

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