Зарплати правління "Укрзалізниці" зросли майже вдвічі в 2019, спостережної ради - в 2,3 рази

В 2019 році порівняно з 2018 роком виплати винагороди правлінню акціонерного товариства "Укрзалізниця" збільшилися на 80% до 71,4 млн гривень, наглядовій раді - в 2,3 рази до 43,4 млн гривень, в той час, як компанія в минулому році збільшила прибуток у 14,7 разів.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 2019 рік, передають Українські Новини.

Винагорода правлінню "Укрзалізниці" складалися, в основному, з заробітної плати, відповідних нарахувань і премій, в 2019 році воно склало 71,417 млн гривень, у 2018 році - 39,654 млн гривень.

В 2019 році винагороду членам наглядової ради склало 43,425 млн гривень, у 2018 році - 19,141 млн гривень.

Станом на 31 грудня 2019 року в правління і наглядову раду "Укрзалізниці" входило 7 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін обмежив зарплату членів наглядових рад держкомпаній до кінця карантину.

"Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" припинило консультації з залізничною компанією Deutsche Bahn (Німеччина).

Також член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов в квітні отримав гонорар у 332 тис. гривень.