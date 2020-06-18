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  • Астролог назвав три знака зодіаку, які легко зможуть впоратися з труднощами сьогодні
18 червня 2020, четвер, 05:15 7
Lifestyle 2020-06-18T09:15:02+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знака зодіаку, які легко зможуть впоратися з труднощами сьогодні

Астролог назвав три знака зодіаку, які легко зможуть впоратися з труднощами сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на 18 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 18 червня 2020. Фото: pixabay

У той час, як у вівторок зміни на особистому фронті пророчили зірки Близнюкам, Стрільцям, Козерогам, у середу зорі були на стороні Тельців, Левів і Терезів, а у четвер астролог запевняє, що вдалий день буде в Овнів, Раків і Риб. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 18 червня, розкажуть Українські Новини.

Овен

В Овнів день складеться сприятливо, якщо вони відмовляться від поспішних висновків і не стануть даремно себе накручувати. Також зірки запевняють, що представники цього знаку зможуть легко порозумітися з людьми, які їх оточують, успішно скласти іспит, пройти співбесіду, провести нараду або укласти угоду. Крім того, у них з'явиться можливість налагодити або відновити старі зв'язки, особисті стосунки.

Рак

У Раків буде сприятливий день для багатьох справ. Представники цього знаку зможуть домогтися значних результатів, вдало завершити раніше розпочаті проєкти. У цей день зірки радять не форсувати події, нехай вони протікають своєю чергою. Також у Раків вийде укласти вигідні угоди, що дозволить добре заробити.

Риби

З ранку у Риб буде складний час. Зірки радять бути у всеозброєнні, щоб зуміти вчасно виправити помилки, якщо щось піде не так. До обіду зміниться в кращу сторону, а справи підуть в гору. У цей час можна планувати важливі події та розв'язувати фінансові питання. У четвер також може відбутися романтичне знайомство, яке в майбутньому може перерости в міцні відносини.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня в Україні місцями будуть короткочасні дощі, град і шквали вітру.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили зелене сяйво на Марсі.

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