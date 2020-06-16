Астролог назвав три знаки зодіаку, на які чекають зміни на особистому фронті сьогодні

Сьогодні, 16 червня, зміни на особистому фронті можливі у Близнюків, Стрільців та Козерогів, в той час, як астрологи прогнозують, что червень подарує багатьом знакам зодіаку не тільки позитивні зміни в особистому житті, а й негативні. Про те, що чекати представникам цих трьох знаків зодіаку у вівторок, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У вівторок у Близнюків настане вдалий період, щоб познайомити другу половинку з рідними. Це допоможе зміцнити ваші відносини і вивести їх на новий рівень. А тим представникам цього знака зодіаку, які не перебувають у відносинах, зірки обіцяють романтичне знайомство.

Стрільці

У вівторок хтось із колишніх партнерів Стрільців несподівано запропонує повернути відносини. Зірки запевняють, ретельно все обдумати, перш ніж приймати цю пропозицію. Адже є ризик, що друга спроба не призведе до бажаного результату, а час буде втрачено.

Козеріг

Козерогам у вівторок здасться, що їх відносини з другою половинкою зжили себе і їм захочеться розірвати їх. Однак зірки радять не діяти зопалу, а спершу взяти тайм-аут. Час покаже чи були ці думки помилкою, чи насправді у ваших відносин немає майбутнього.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик пояснила причину погодних аномалій.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили більш як 36 позаземних розумних цивілізацій в Чумацькому Шляху.