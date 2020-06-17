Астролог назвав три знака зодіаку, яким поталанить сьогодні

Сьогодні, у середу 17 червня, зірки будуть на стороні Тельців, Левів та Терезів і принесуть їм успіх. А у вівторок зміни на особистому фронті Близнюкам, Стрільцям і Козерогам пророчили зірки. Українські Новини розкажуть, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку у середу, 17 червня.

Тілець

Тільці в середу можуть сміливо будувати грандіозні плани і братися за масштабні справи, адже зірки будуть максимально сприяти представникам цього знаку. Добре пройдуть зустрічі з родичами і друзями, з якими не бачилися деякий час. Також в цей день не відмовляйте собі в задоволенні і придбайте що-небудь вартісне й корисне.

Лев

У Левів буде хороший день для активної роботи і реалізації творчих ідей. З'явиться можливість втілити в життя якісь старі ідеї або вирішити завдання, які тривалий час не давали спокою. У середу можна розраховувати на успіх у фінансовій сфері. Укладені угоди будуть вдалими і представники цього знаку зможуть отримати дохід. Також можливі приємні новини, які стосуються сім'ї і близьких.

Терези

У Терезів буде вдалий день, в ході якого зірки радять діяти впевнено. У середу також слід планувати справи на перспективу і вирішувати першочергові завдання, не відкладаючи нічого на потім. У цей день представникам цього знаку вдасться проявити свої творчі здібності і таланти, їх можуть і заохотити. Порадують нові можливості. Зустрічі з цікавими людьми стануть запорукою міцної дружби, можуть перерости в романтичне захоплення.

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