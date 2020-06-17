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17 червня 2020, середа, 05:16 4
Lifestyle 2020-06-17T09:30:03+03:00
Українські Новини
Астролог назвав три знака зодіаку, яким поталанить сьогодні

Астролог назвав три знака зодіаку, яким поталанить сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Знаки зодіаку, Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні, Поради астрологоів
Гороскоп на 17 червня 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 17 червня 2020. Фото: pixabay.com

Сьогодні, у середу 17 червня, зірки будуть на стороні Тельців, Левів та Терезів і принесуть їм успіх. А у вівторок  зміни на особистому фронті Близнюкам, Стрільцям і Козерогам пророчили зірки. Українські Новини розкажуть, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку у середу, 17 червня.

Тілець

Тільці в середу можуть сміливо будувати грандіозні плани і братися за масштабні справи, адже зірки будуть максимально сприяти представникам цього знаку. Добре пройдуть зустрічі з родичами і друзями, з якими не бачилися деякий час. Також в цей день не відмовляйте собі в задоволенні і придбайте що-небудь вартісне й корисне.

Лев

У Левів буде хороший день для активної роботи і реалізації творчих ідей. З'явиться можливість втілити в життя якісь старі ідеї або вирішити завдання, які тривалий час не давали спокою. У середу можна розраховувати на успіх у фінансовій сфері. Укладені угоди будуть вдалими і представники цього знаку зможуть отримати дохід. Також можливі приємні новини, які стосуються сім'ї і близьких.

Терези

У Терезів буде вдалий день, в ході якого зірки радять діяти впевнено. У середу також слід планувати справи на перспективу і вирішувати першочергові завдання, не відкладаючи нічого на потім. У цей день представникам цього знаку вдасться проявити свої творчі здібності і таланти, їх можуть і заохотити. Порадують нові можливості. Зустрічі з цікавими людьми стануть запорукою міцної дружби, можуть перерости в романтичне захоплення.

Як повідомляли Українські Новини, астрономи виявили незвичайне зелене сяйво на поверхні Марса.

Раніше вчені виявили більш як 30 позаземних цивілізацій в галактиці .

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