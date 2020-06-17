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17 червня 2020, середа, 20:42 5
Силові структури 2020-06-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
Поліція відпустила 15 затриманих за напад на прихильників Шарія в Києві

Поліція відпустила 15 затриманих за напад на прихильників Шарія в Києві

Елена Новикова
Акція протесту, Нацполіція, Анатолій Шарій, Активісти, Поліція
Акція прихильників
Акція прихильників "Партії Шарія"

Поліція відпустила 15 активістів, яких раніше затримали під час акції прихильників "Партії Шарія" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Печерського райвідділу поліції Києва Оксана Тищенко.

"Їх відпустили близько 15:00", - сказала вона.

З її слів, стосовно ще одного затриманого відкрито кримінальне провадження та на 15:00 він залишався у відділенні поліції.

Пізніше Тищенко уточнила, що стосовно всіх учасників нападу склали адміністративні протоколи за фактом хуліганських дій, які будуть направлені до суду.

Як повідомляли Українські Новини, більш ніж 1 тисяча прихильників "Партії Шарія" вимагали відставки Президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу Президента.

Близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингували біля Офісу Президента проти дій блогера Анатолія Шарія.

Крім того, поліція призначила службове розслідування за фактом можливого перевищення правоохоронцем повноважень при затриманні противника "Партії Шарія". Під час затримання правопорушника, який використовував сльозогінний газ, поліцейський застосував силу.

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