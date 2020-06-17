Під ОП мітингують противники Шарія, яких поліція не хотіла раніше пропускати

Близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингують під Офісом Президента проти дій Анатолія Шарія, в той час, як прихильники Шарія також проводять акцію протесту за відставку Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Акцію вони проводять на території Офісу президента в 30 метрах від прихильників Шарія, які проводять свою акцію.

Їх розділяє 2 кордони поліції.

Таким чином мітингувальники не перетинаються.

Противники Шарія тримають великий транспарант з написом: "Його під плінтус".

Також вони вигукують: "Де Шарій" і "Ганьба".

Однак станом на 10.00 поліція не пропускала противників Шарія та два мітинги не могли зустрітися.

Близько 10:00 близько 10 противників Шарія в медичних халатах з написами на спині "психіатрична лікарня №6" намагалися пройти кордон поліції з боку Банкової, але їх не пустили.

Серед противників перебував активіст Євген Карась, лідер руху С14.

При цьому, з боку Банкової та Лютеранській співробітники поліції посилили охорону правопорядку.

Тут розташована військова техніка та не менше 500 співробітників поліції.

Обидва мітинги охороняє поліція

Противники Шарія в білих халатах

Противники Шарія принесли з собою плакати "Лікуємо Шизарія"

Представники "Демсокири" зі своїми прапорами

Противники Шарія прийшли під Офіс Президента

Супротивників Шарія поліція пустила під ВП

Супротивників і прихильників Шарія розділяє кордон поліції

Як повідомляли Українські Новини, у червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.

Також минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".