Під ОП мітингують противники Шарія, яких поліція не хотіла раніше пропускати

Близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингують під Офісом Президента проти дій Анатолія Шарія, в той час, як прихильники Шарія також проводять акцію протесту за відставку Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події. Акцію вони проводять на території Офісу президента в 30 метрах від прихильників Шарія, які проводять свою акцію. Їх розділяє 2 кордони поліції. Таким чином мітингувальники не перетинаються. Противники Шарія тримають великий транспарант з написом: "Його під плінтус". Також вони вигукують: "Де Шарій" і "Ганьба". Однак станом на 10.00 поліція не пропускала противників Шарія та два мітинги не могли зустрітися. Близько 10:00 близько 10 противників Шарія в медичних халатах з написами на спині "психіатрична лікарня №6" намагалися пройти кордон поліції з боку Банкової, але їх не пустили. Серед противників перебував активіст Євген Карась, лідер руху С14. При цьому, з боку Банкової та Лютеранській співробітники поліції посилили охорону правопорядку. Тут розташована військова техніка та не менше 500 співробітників поліції. Обидва мітинги охороняє поліція Противники Шарія в білих халатах Противники Шарія принесли з собою плакати "Лікуємо Шизарія" Представники "Демсокири" зі своїми прапорами Противники Шарія прийшли під Офіс Президента Супротивників Шарія поліція пустила під ВП Супротивників і прихильників Шарія розділяє кордон поліції Як повідомляли Українські Новини, у червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова. Також минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".