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17 червня 2020, середа, 11:28 10
Суспільство 2020-06-17T13:15:03+03:00
Українські Новини
Під ОП мітингують противники Шарія, яких поліція не хотіла раніше пропускати

Під ОП мітингують противники Шарія, яких поліція не хотіла раніше пропускати

Кира Молчанова
Анатолій Шарій, мітинги, протести в Києві, протести проти Шарія

Близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингують під Офісом Президента проти дій Анатолія Шарія, в той час, як прихильники Шарія також проводять акцію протесту за відставку Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Акцію вони проводять на території Офісу президента в 30 метрах від прихильників Шарія, які проводять свою акцію.

Їх розділяє 2 кордони поліції.

Таким чином мітингувальники не перетинаються.

Противники Шарія тримають великий транспарант з написом: "Його під плінтус".

Також вони вигукують: "Де Шарій" і "Ганьба".

Однак станом на 10.00 поліція не пропускала противників Шарія та два мітинги не могли зустрітися.

Близько 10:00 близько 10 противників Шарія в медичних халатах з написами на спині "психіатрична лікарня №6" намагалися пройти кордон поліції з боку Банкової, але їх не пустили.

Серед противників перебував активіст Євген Карась, лідер руху С14.

При цьому, з боку Банкової та Лютеранській співробітники поліції посилили охорону правопорядку.

Тут розташована військова техніка та не менше 500 співробітників поліції.

Обидва мітинги охороняє поліціяОбидва мітинги охороняє поліція

Противники Шарія в білих халатахПротивники Шарія в білих халатах

Противники Шарія принесли з собою плакатиПротивники Шарія принесли з собою плакати "Лікуємо Шизарія"

ПредставникиПредставники "Демсокири" зі своїми прапорами

Противники Шарія прийшли під Офіс ПрезидентаПротивники Шарія прийшли під Офіс Президента

Супротивників Шарія поліція пустила під ВПСупротивників Шарія поліція пустила під ВП

Супротивників і прихильників Шарія розділяє кордон поліціїСупротивників і прихильників Шарія розділяє кордон поліції

Як повідомляли Українські Новини, у червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.

Також минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".

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