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17 червня 2020, середа, 13:53 19
Суспільство 2020-06-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція затримала 12 націоналістів під час акції прихильників Шарія під Офісом Президента

Поліція затримала 12 націоналістів під час акції прихильників Шарія під Офісом Президента

Кира Молчанова
Нацкорпус, акції протесту, Офіс президента, Парія Шарія
Представники Нацкорпуса під Печерським райуправлінням поліції. Фото: nationalcorps.org
Представники Нацкорпуса під Печерським райуправлінням поліції. Фото: nationalcorps.org

Поліція затримала 12 активістів партії "Національний корпус" під час акції прихильників "Партії Шарія" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Нацкорпусу, передають Українські Новини.

"Під час акції поплічників Шарія в центрі Києва силовики затримали 12 націоналістів" , - сказано в ньому.

У повідомленні не вказується, за що були затримані активісти.

Нацкорпус закликав своїх прихильників зібратися під Печерським райуправлінням поліції для того, щоб звільнити затриманих.

Представники Нацкорпуса під Печерським райуправлінням поліції. Фото: nationalcorps.orgПредставники Нацкорпусу під Печерським райуправлінням поліції. Фото: nationalcorps.org

Так Нацкорпус проривався під Офіс президента. Фото: nationalcorps.orgТак Нацкорпус проривався під Офіс президента. Фото: nationalcorps.org

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала декількох супротивників Шарія на акції під Офісом Президента.

Прихильники руху "Демократична сокира" мітингували під Офісом Президента проти дій Анатолія Шарія.

Противники "Партії Шарія" закидали яйцями її прихильників, які проводять акцію біля Офісу Президента.

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