Коронавірус у підозрюваного в даванні $5 млн хабара Ситнику і Холодницькому не підтвердився

В одного з підозрюваних в даванні 5 млн доларів хабара директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому, який здав тест на коронавірус, хвороби не виявлено.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Була підозра, але тест показав, що він здоровий", — сказав співрозмовник.

При цьому, він не уточнив, чи здавав підозрюваний тест на коронавірус повторно.

У Вищому антикорупційному суді Українським Новинам також повідомили, що попередньо у фігуранта не знайшли коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше фігурант здав тест на коронавірус. Під час розгляду запобіжного заходу в суді підозрюваний скаржився на погане самопочуття, зокрема на жар, однак термометрія показала, що температура тіла —в межах норми. Також він просив дати йому можливість прийняти ліки.

НАБУ І САП затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Миколи Злочевського за підозрою в даванні 5 млн доларів хабара керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка. Адвокати Ілляшенка заявили, що один з фігурантів заражений коронавірусом, тому всіх потрібно відправити під домашній арешт.