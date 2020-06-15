Фігурант справи про $5 млн хабара Ситнику і Холодницькому здав тест на коронавірус

Один з підозрюваних в дачі 5 млн доларів хабаря керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому та директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику здав тест на коронавірус.

Про це Українським Новинам повідомили джерела в правоохоронних органах.

За словами одного із співрозмовників, тест не виявив у нього Covid-19, хоча була підозра на захворювання.

Інше джерело повідомило, що у підозрюваного все-таки виявлено коронавірус.

На сьогодні фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Співрозмовник зазначив, що очевидно в суді буде оголошено уточнений діагноз.

Спікер Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила Українським Новинам, що фігурант у суді скаржився на погане самопочуття, зокрема на жар, однак термометрія показала, що температура тіла перебуває в межах норми.

Також підозрюваний просив дати йому можливість прийняти ліки.

Чемерис не уточнила прізвище фігуранта.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ І САП затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Миколи Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабаря керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка. Раніше адвокати Ілляшенко заявили, що один з фігурантів заражений коронавірусом, тому всіх потрібно відправити під домашній арешт.