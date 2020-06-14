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14 червня 2020, неділя, 21:37 9
Судова влада 2020-06-14T23:15:02+03:00
Українські Новини
Фігурант справи про $6 млн хабара хворий на коронавірус. Адвокати просять домашній арешт

Фігурант справи про $6 млн хабара хворий на коронавірус. Адвокати просять домашній арешт

Валерия Драгомирова
Назар Холодницький, Артем Ситник, Хабар, Коронавірус
Хабар. Фото: НАБУ
Хабар. Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд у неділю обирає запобіжний захід фігурантам хабара в $6 мільйонів керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Артему Ситнику. Адвокати заступника начальника Податкової служби Києва Миколи Ільяшенко заявили, що один з фігурантів хворий на коронавірус, тому всіх потрібно відправити під домашній арешт.

Про це пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Тема коронавірусу спливла у зв'язку з третім фігурантом справи Оленою Мазуровою. Вона хворіє на Covid-19, а Ілляшенко з нею контактував.

Як повідомляє "Політика Країни", виходячи з цього захист наполягає, щоб фігурантів посадили під домашній арешт - інакше є ризик нових заражень.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в дачі Ситнику і Холодницькому 6 млн доларів хабара.

12 червня Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн дол хабара за закриття справи Злочевського.

Спочатку підозрювані запропонували 1 млн доларів, але пізніше, після відмови, було запропоновано 5 млн доларів за закриття справи до 14 червня.

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