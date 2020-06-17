Порушувала навіть вагітна. Поліція виявила 37 порушників карантину в метро

Поки у Києві збільшується кількість хворих на коронавірус а Кабмін продовжує адаптивний карантин, поліція склала 37 адміністративних протоколів за порушення "маскового режиму" в метро.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київського метрополітену, передають Українські Новини.

"Спільно з представниками поліції працівники столичної підземки провели інспекцію дотримання "маскового режиму" у вагонах поїздів. В наявності маску мали всі пасажири, однак, пройшовши вестибюль, деякі опускали її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка. За інформацією правоохоронців, в цілому з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення "маскового режиму", — сказано в ньому.

Зазначено, що щодо одного з порушників вже винесено рішення про сплату штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 17 червня Київ та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень; порівняно з 16 червня список областей, що не відповідають критеріям, не змінився.

Хворих коронавірусом у Київській області 16 червня стало більше на 29 осіб. Тепер всього хворих до 2 078.