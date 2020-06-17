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17 червня 2020, середа, 12:50 18
Суспільство 2020-06-17T15:05:19+03:00
Українські Новини
Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ

Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Коронавірус, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay

У той час, як лише у двох областях України за добу нема жодного хворого на коронавірус, на ранок 17 червня Київ, де за добу підтвердили 41 випадок коронавірусу, та 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень; у порівнянні з 16 червня список областей, які не відповідають критеріям, не змінився.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (15,03 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (19,95), Волинська (32,97), Житомирська (14,41), Закарпатська (28,82%), Івано-Франківська (16,60), Львівська (37,36), Рівненська (32,71), Тернопільська (17,98), Чернівецька (36,06) та Чернігівська (12,12) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій області (49,76%), Закарпатській (45,48%) та Волинській (39,07%) областях.

У Києві заповненість складає 38,38%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 100,62.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності коронавірусом в 10 областях.

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