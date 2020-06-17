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17 червня 2020, середа, 12:32 12
Суспільство 2020-06-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві за добу 41 новий випадок COVID-19. Понад 4 тис. хворих

У Києві за добу 41 новий випадок COVID-19. Понад 4 тис. хворих

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Covid-19, Кількість хворих на COVID-19 у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Подвійний антирекорд із захворюваності  на COVID-19 в Україні - різко зросла кількість нових випадків і смертей. Кількість хворих коронавірусом в Києві 16 червня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 41 людину до 4 026, померлих - 2 людини до 94. 

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 41 особу. Дві людини померли. На сьогодні в столиці вже 4 026 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказано в ньому. 4 026 особи

Серед хворих: 26 жінок у віці від 20 до 81 року і 7-річна дівчинка, 10 чоловіків від 25 до 75 років і 4 хлопчики від 1 до 6 років.

Також захворіли 3 медики.

У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 66 осіб, за весь час одужали 1 230 осіб.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Святошинському районі - 11 та Голосіївському - 5 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 16 червня, у Донецькій та Херсонській областях не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу.

За даними на 15 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 666 до 32 476, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 912.

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