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17 червня 2020, середа, 13:22 5
Суспільство 2020-06-17T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області вже понад 2 тис. хворих на COVID-19. Де найбільше хворіють

У Київській області вже понад 2 тис. хворих на COVID-19. Де найбільше хворіють

Кира Молчанова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

Хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 у Київській області 16 червня стало більше на 29 осіб порівняно зі статистикою за минулу добу. Тепер всього зафіксовано 2 078 хворих. В той же час, загальна статистика в Україні б'є антирекорди за кількістю захворюваності і смертності від COVID-19. 

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію у Київській області 16 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб до 2 078.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 17 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 078 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 168 дітей і 404 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу - 29... За час пандемії померли - 39 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 487 випадків захворювання на коронавірус (найбільша кількість у Вишневому - 189, у Софіївській Борщагівці - 59 і в Петропавлівській Борщагівці - 47), в Обухівському районі - 256 випадків (найбільша кількість в Обухові - 127 і Українці - 40).

Також 90 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 85 - у Броварському районі, 55 - у Васильківському, 54 - в Баришівському, 40 - у Вишгородському, 38 - у Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 27 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 110 випадків підтверджені в Ірпені, 93 - в Білій Церкві, 70 - у Броварах, 70 - у Борисполі, 53 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 38 - в Кагарлику, 38 - у Фастові, 35 - у Вишгороді, 32 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебуває 250 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 1 828 осіб.

За час епідемії одужали 868 осіб (у тому числі 69 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 404 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 35 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Києві 16 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 41 людину до 4 026, померлих - 2 людини до 94. 

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